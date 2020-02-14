Электронный паспорт Украины: Федоров показал дизайн
У электронного паспорта гражданина Украины пока есть 3 возможных варианта интерфейса. Напомним, что электронным паспортом можно будет воспользоваться с помощью смартфона.
С помощью паспорта в смартфоне украинцы смогут передвигаться по стране поездами и самолетами, идентифицировать лицо в госучреждениях, получать посылки и еще много жизненных ситуаций, сообщил в своем фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Он отметил, что дизайн паспорта долго обсуждали всей командой вместе с ментором по технологиям Олегом Гороховским.
Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения по нажиму),
– описал дизайн электронного паспорта Федоров.
"Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту! Отец дизайна – Владимир Смирнов", – добавил министр.
Отметим, что возможность получить в мобильное приложение цифровой документ будет у владельцев загранпаспорта и ID-карты.
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