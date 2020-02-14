Електронний паспорт України: Федоров показав дизайн
Електронний паспорт громадянина України наразі має 3 можливі варіанти інтерфейсу. Нагадаємо, що електронним паспортом можна буде скористатися за допомогою смартфона.
За допомогою паспорта у смартфоні українці зможуть пересуватися країною потягами та літаками, ідентифікувати особу в держустановах, отримувати посилки і ще багато життєвих ситуацій, повідомив у своєму фейсбуці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Він зазначив, що дизайн паспорта довго обговорювали всією командою разом із ментором з технологій Олегом Гороховським.
Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском),
– описав дизайн електронного паспорта Федоров.
"Подивіться варіанти. Що думаєте? Ми за простоту! Батько дизайну – Володимир Смирнов", – додав міністр.
Зазначимо, що можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ зможуть власники закордонного паспорта і ID-карти.
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