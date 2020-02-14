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      Електронний паспорт України: Федоров показав дизайн

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      Електронний паспорт громадянина України: 3 варіанти дизайну / Фото з фейсбук-сторінки міністра Федорова

      Електронний паспорт громадянина України наразі має 3 можливі варіанти інтерфейсу. Нагадаємо, що електронним паспортом можна буде скористатися за допомогою смартфона.

      За допомогою паспорта у смартфоні українці зможуть пересуватися країною потягами та літаками, ідентифікувати особу в держустановах, отримувати посилки і ще багато життєвих ситуацій, повідомив у своєму фейсбуці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

      Читайте також: Зеленський першим з українців отримав електронний підпис на чіп: фото

      Він зазначив, що дизайн паспорта довго обговорювали всією командою разом із ментором з технологій Олегом Гороховським.

      Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском),
      – описав дизайн електронного паспорта Федоров.

      "Подивіться варіанти. Що думаєте? Ми за простоту! Батько дизайну – Володимир Смирнов", – додав міністр.

      Зазначимо, що можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ зможуть власники закордонного паспорта і ID-карти.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України IT-бізнес Техно Новини Техно Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Держава у смартфоні Новини політики
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