Электроснабжение систем, важных для безопасности, на "Источник нейтронов" возобновили

Российские оккупанты вечером 10 марта в очередной раз осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове, обесточив и повредив здание.

По состоянию на 11 марта 14:50 электроснабжение систем и элементов, важных для безопасности, возобновлено.

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Какова ситуация с радиацией

Согласно уточненной информации, строительные конструкции "Источник нейтронов" получили незначительные повреждения. Повреждений, которые бы влияли на состояние ядерной и радиационной безопасности, не выявлено. Радиационная обстановка на площадке внутри нормы. Персонал эксплуатирующей организации продолжает работу по устранению последствий бомбардировки.

Обращаем внимание, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

– отметили в Госатомрегулировании.

Заметим, что с 24 февраля "Источник нейтронов" перевели в глубокое подкритическое состояние.

Что известно об "Источнике нейтронов"

Институт имеет такой же статус, как и атомные станции в Украине – статус ядерного агента. На территории нашего центра создается физическая установка – источник нейтронов, работающий в режиме подкритической сборки, ускоритель электронов. В прошлом году был произведен физический пуск установки. Это означает, что в установку загрузили ядерное топливо и ведется дальнейшая работа, чтобы вывести установку на необходимые параметры. Установка в настоящее время заглушена. Никакой опасности она не представляет.

Добавим, что 6 марта "Источник нейтронов" уже подвергался бомбардировке. В результате чего был нанесен такой ущерб:

полностью разрушена подстанция;

поврежденные кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов;

в некоторых местах имеются поверхностные повреждения основного здания установки;

повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений "Источник нейтронов";

выбиты окна в здании насосной и градирен, в лаборатории изотопов.

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