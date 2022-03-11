Станом на 11 березня 14:50 електропостачання систем та елементів, важливих для безпеки, відновлено.
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Яка ситуація із радіацією
За уточненою інформацією, будівельні конструкції "Джерело нейтронів" зазнали незначних пошкоджень. Ушкоджень, які б впливали на стан ядерної та радіаційної безпеки не виявлено. Радіаційна обстановка на майданчику в межах норми. Персонал експлуатуючої організації продовжує роботи з усунення наслідків бомбардування.
Звертаємо увагу, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування може призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій,
– наголосили в Держатомрегулювання.
Зауважимо, що з 24 лютого "Джерело нейтронів" перевели в глибокий підкритичний стан.
Що відомо про "Джерело нейтронів"Інститут має такий самий статус, як і атомні станції в Україні – статус ядерного агента. На території нашого центру створюється фізична установка – джерело нейтронів, який працює в режимі підкритичної збірки, є прискорювачем електронів. Торік був здійснений фізичний пуск установки. Це означає, що до установки завантажили ядерне паливо й ведеться подальша робота, щоб вивести установку на необхідні параметри. Установка на даний час заглушена. Жодної небезпеки вона не представляє.
Додамо, що 6 березня "Джерело нейтронів" вже піддавалась бомбардуванню. В результаті чого були завдані такі збитки:
- повністю зруйнована підстанція;
- пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження клистерної галереї лінійного прискорювача електронів;
- у деяких місцях наявні поверхневі пошкодження основної будівлі установки;
- пошкоджена теплотраса до комплексу будівель та споруд "Джерело нейтронів";
- вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.
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