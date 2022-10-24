Электроснабжение в Хмельницкой области почти возобновлено, но могут быть отключения

В Хмельницкой области почти полностью восстановили электроснабжение. Без света находится лишь небольшая часть потребителей в Хмельницкой ОТГ.

Однако энергосистема испытала серьезные разрушения в результате ракетных обстрелов. Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. Поэтому они могут вызвать аварийные отключения электроснабжения.

Кстати Сутки без электричества: в Нетешине люди готовят еду во дворах, за водой безумные очереди

Нужно экономить свет

Гамалий подчеркнул, что предотвратить отключение можно, если уменьшить нагрузку на сети. Поэтому он призвал всех минимизировать использование электроэнергии в пиковые часы.

Это уменьшит вероятность введения отключений,

– отметил чиновник.

Что этому предшествовало

Оккупанты 22 октября попали в энергетический объект в Хмельницкой области. Многие районы остались без электроснабжения и воды.

В большинстве из них быстро возобновили электроснабжение, однако в Нетишине оставалась сложная ситуация.

Люди готовили еду во дворах домов, используя буржуйки и мангалы. Местные власти подвозили воду, также в городе раздавали кипяток.

Мобильные телефоны нетишинцы заряжались от генераторов. Таких локаций по городу несколько, поэтому на каждой точке также приходилось стоять по несколько часов.

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