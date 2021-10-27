Элемент информационной войны, – Жданов прокомментировал ситуацию в Старомарьевке

Россия постоянно ведет диверсионную войну против Украины, ситуация в Старомарьевке – очередное ее обострение. Пока украинская сторона проигрывает в этой борьбе.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он пояснил, что Старомарьевка расположена в серой зоне – там нет постоянных позиций. Иногда туда заходит разведка как украинской, так и российской стороны. Однако никто там не остается.

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Россия побеждает в информационной войне

Таким образом, украинская разведка осматривает местность на присутствие неожиданностей. Как подчеркнул Жданов, Россия это использует против нас, чтобы очернить Вооруженные Силы Украины. Мол, захватываем территорию.

Это элемент информационной войны. Нам надо наносить информационные контрудары. Во-первых, нам надо опровергнуть эту информацию. Во-вторых, надо разоблачить преступный замысел России в плане клеветы на Вооруженные Силы Украины. Олег Жданов Военный эксперт

По его словам, это все входит в стратегию, которую озвучил Владимир Путин. Глава Кремля заявил, якобы Украина – не государство, она недоговороспособна.

"Это все Кремль делает для дискредитации Украины, поэтому нам необходимо отвечать. Пока мы проигрываем в этой борьбе", – подчеркнул военный эксперт.

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