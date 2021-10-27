Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що Старомар'ївка розташована у сірий зоні – там немає постійних позицій. Іноді туди заходить розвідка як української, так і російської сторони. Однак ніхто там не залишається.

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Росія перемагає у інформаційній війни

У такий спосіб українська розвідка оглядає місцевість на присутність несподіванок. Як підкреслив Жданов, Росія це використовує проти нас, аби очорнити Збройні сили України. Мовляв, захоплюємо територію.

Це елемент інформаційної війни. Нам треба наносити інформаційні контрудари. По-перше, нам треба спростувати цю інформацію. По-друге, треба викрити злочинний замисел Росії у плані наклепу на Збройні сили України. Олег Жданов Військовий експерт

За його словами, це все входить у стратегію, яку озвучив Володимир Путін. Очільник Кремля заявив, нібито Україна – не держава, вона недоговороспроможна.

"Це все Кремль робить для дискредитації України, тому нам необхідно відповідати. Поки що ми програємо у цій боротьбі", – наголосив військовий експерт.

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