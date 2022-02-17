Депутаты Путина почти единогласно проголосовали за то, чтобы обратиться к главе Кремля с просьбой признать боевиков. Об этом в эфире 24 канала рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Обратите внимание Путин еще не сказал "нет", – в ТКГ считают, что Россия будет торговать признанием боевиков

Он пояснил, что это фактически означает лишь то, что был пиарповод, который широко разошелся в СМИ, но де-юре никаких юридических последствий нет.

"Я пока держусь, но не доводите"

Ведь, по словам журналиста, признать или не признать боевиков может только Путин – без всяких обращений. Соответственно подобных обращений можно наделать сколько угодно.

Думаю, это был такой элемент шантажа. Путин просто показал, мол, смотрите, требуют мои люди признавать (боевиков – 24 канал), я пока держусь, не признаю, но вы меня не доводите, потому что могу фактически их признать,

– сказал Казанский.

Член в ТКГ отметил, если такое признание произойдет, это будет означать выход России из минских соглашений и разрушение этих договоренностей именно российской стороной.

Безусловно это, во-первых, сделает Россию для всего мира инициатором обострения. Продемонстрирует, что Россия – агрессор и участник войны. Кроме того, за собой повлечет новые санкции. Это разрушение мирного процесса, который продолжается. Денис Казанский Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Казанский отметил, что Путин дал понять, что продолжает ожидать выполнения минских соглашений по своим правилам, а переговоры по их выполнению в дальнейшем будут продолжаться.

Полная трансляция Дениса Казанского: смотрите видео

Шаг России к признанию боевиков: что известно