Депутати Путіна майже одноголосно проголосували за те, щоб звернутися до глави Кремля з проханням визнати бойовиків. Про це в ефірі 24 каналу розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
Зверніть увагу Путін ще не сказав "ні", – у ТКГ вважають, що Росія торгуватиме визнанням бойовиків
Він пояснив, що це фактично означає лише те, що був піарпривід, який широко розійшовся ЗМІ, але де-юре жодних юридичних наслідків немає.
"Я поки тримаюсь, але не доведіть"
Адже, за словами журналіста, визнати чи не визнати бойовиків може лише Путін – без жодних звернень. Відповідно подібних звернень можна наробити скільки завгодно.
Думаю, це був такий елемент шантажу. Путін просто показав, мовляв, дивіться, вимагають мої люди визнавати (бойовиків – 24 канал), я поки тримаюсь, не визнаю, але ви мене не доведіть, бо можу фактично їх визнати,
– сказав Казанський.
Член у ТКГ зауважив, якщо таке визнання станеться, це означатиме вихід Росії із мінських угод і руйнування цих домовленостей саме російською стороною.
Безумовно це, по-перше, зробить Росію для всього світу ініціаторкою загострення. Продемонструє, що Росія – агресор і учасниця війни. Крім того, за собою потягне нові санкції. Це руйнація мирного процесу, який триває.
Казанський зауважив, що Путін дав зрозуміти, що продовжує очікувати виконання мінських угод за своїми правилами, а переговори щодо їхнього виконання надалі триватимуть.
Повна трансляція Дениса Казанського: дивіться відео
Крок Росії до визнання бойовиків: що відомо
- Стало відомо, що 15 лютого Держдума ухвалила звернення про легітимізацію бойовиків на Донбасі.
- Депутати цинічно заявили, що таке рішення нібито допоможе "братньому народу".
- За інформацією ЗМІ, голосування відбулося із порушеннями. Адже в ньому взяли участь депутати, які не були присутніми на засіданні.
- У Кремлі повідомили, що Володимир Путін взяв до відома відповідне звернення.
- Через можливість визнання бойовиків на Донбасі у Тристоронній контактній групі повідомили, що скликають позачергові консультації.