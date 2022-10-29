Путин просчитался, – экс-руководитель морских пехотинцев США о "взятии" Киева за 3 дня

Оккупантам в начале полномасштабного вторжения не удалось быстро захватить Украину, как они планировали. Бывший руководитель морской пехоты США рассказал, где просчитался враг.

Американский интеллектуал, писатель и экс-военный Элиот Акерман поддерживает Украину с начала войны и часто бывает в нашем государстве. В интервью 24 каналу он рассказал о том, как Путин переоценил возможности своих войск.

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Война была неизбежна, но украинцы были готовы

Акерман отметил, что предотвратить войну России против Украины было невозможно. Однако это был огромный просчет со стороны Владимира Путина – думать, что "вторая армия мира" сможет быстро оккупировать наше государство и украинцы не будут сопротивляться.

Я не претендую на роль выдающегося эксперта в вопросах Украины, и был здесь всего несколько раз. Но когда я приехал первый раз, то мне было понятно, что украинцы не сдадутся России. Для понимания этого достаточно провести 5 минут на улице во Львове или Киеве. Это было кристально понятно,

– сказал он.

По мнению интеллектуала, даже туалетная бумага с лицом Путина несет очень мощный антироссийский месседж. Им экс-руководитель морской пехоты США мог воспользоваться, когда бывал во Львове.

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Отступление россиян будет продолжаться

Очевидно, что мир приятно удивлен победами Вооруженных Сил, на чем акцентировал Элиот Акерман. Кроме того, он перечислил все поражения путинских войск и спрогнозировал развитие ситуации в Херсонской области.

Российские силы отступили с севера Украины, Киевской и Черниговской областей. После того, как россияне не смогли захватить Харьков и отступили из Изюма и Лимана, произошло много вещей. Сейчас так выглядит, что россияне проиграют возле Херсона,

– констатировал писатель.

Однако важно понимать, что российская армия до сих пор опасна. Поэтому Соединенные Штаты должны поддерживать наше государство и предоставлять больше систем противовоздушной обороны. По мнению бывшего военного, это поможет не затягивать войну.

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Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал, когда украинская армия освободит Херсон. Он убежден, что сейчас ВСУ пытаются оцепить город и изолировать российские войска. Скорее всего, операция по освобождению города продлится до конца ноября.