"Элита" пытается дистанцироваться от Путина, – Подоляк о последних заявлениях Медведева

Дмитрий Медведев заявил, что решение о вторжении в Украину единолично принимал Владимир Путин. Михаил Подоляк считает, что так "элита" государства-агрессора пытается дистанцироваться от главы Кремля.

Недавнее высказывание заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева прокомментировал в сети советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Российская "элита" хочет дистанцироваться от Путина

Дмитрий Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент России,

– написал Подоляк.

Он отметил, что это важный симптом, свидетельствующий, что "господствующая элита пытается дистанцироваться от Владимира Путина, понимая юридические последствия его действия".

Кстати, российский журналист и бывший депутат Думы Александр Невзоров считает, что войну с Украиной режим Путина пережить не сможет. Руководителя Кремля ждет крах.

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