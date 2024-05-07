На днях российское издание со ссылкой на источники в Кремле написало, что российские элиты начали активно спекулировать относительно того, кто войдет в новое российское правительство после "инаугурации" Путина. Они отметили, что некоторые элиты "напряжены", надеясь на повышение и волнуясь из-за понижения.

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Что известно о российских элитах накануне "инаугурации" Путина

Другой источник, близкий к власти, рассказал российскому изданию, что кремлевские чиновники и российская элита сейчас пытаются занять "самую высокую из возможных должностей" в случае, если будущий шестилетний президентский срок Путина станет для него последним из-за возраста.

ISW не замечает никаких признаков того, что Путин намерен оставить власть после завершения своего будущего президентского срока. Поэтому вероятные попытки Путина поставить элиты на смену ему и попытки элит позиционировать себя в правительстве являются преждевременными,

– убеждены американские аналитики.

Относительно вероятных будущих назначений, то:

преждевременными являются вероятные попытки Путина поставить элиты на смену ему и попытки элит позиционировать себя в правительстве;

один из источников издания объясняет, что российские элиты предполагают, что следующим премьером может стать мэр Москвы Сергей Собянин или первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко;

другие источники сомневаются, что действующий премьер-министр России Михаил Мишустин уйдет в отставку.

Кроме того, другие источники, которые близки к администрации президента и правительства, заявили, что вице-премьер и представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев хотят получить новые должности в российском правительстве. Первый может возглавить правительственное министерство, другой чиновник – занять руководящую должность в администрации президента.

Однако близкие к Кремлю источники не имеют данных о вероятной отставке министра обороны России Сергея Шойгу. Предполагают, что он и дальше может работать на своей должности, по крайней мере до завершения этого этапа войны в Украине.

Однако изменения позиций среди российских элит вряд ли окажут серьезное влияние на процесс принятия решений и планирования политики в России внутри страны и на международном уровне,

– говорят в ISW.

Там, ссылаясь на источник, близкий к администрации президента России, который утверждает, что Путин ориентирован на консерватизм, устранение всех инакомыслящих, победу в войне в Украине и "поворот на Восток", вероятно, к Китаю, Ирану и Северной Корее.

Аналитики предполагают, что диктатор Путин пытается создать идеологическую однородность среди российской элиты, что согласуется с постоянной оценкой ISW о том, что глава Кремля ценит личную лояльность над профессиональными достижениями.

Обратите внимание! "Инаугурация" диктатора Владимира Путина запланирована на 7 мая. В ней примут участие представитель Франции, Венгрии и Словакии. Не будут посещать "церемонию" Литва, Латвия и Эстония.