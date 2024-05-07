Днями російське видання з посиланням на джерела у Кремлі написало, що російські еліти почали активно спекулювати щодо того, хто увійде до нового російського уряду після "інавгурації" Путіна. Вони зазначили, що деякі еліти "напружені", сподіваючись на підвищення та хвилюючись через пониження.

Дивіться також Низка країн ЄС візьме участь в "інавгурації" Путіна, – Reuters

Що відомо про російські еліти напередодні "інавгурації" Путіна

Інше джерело, близьке до влади, розповіло російському виданню, що кремлівські чиновники та російська еліта наразі намагаються зайняти "найвищу з можливих посад" у випадку, якщо майбутній шестирічний президентський термін Путіна стане для нього останнім через вік.

ISW не помічає жодних ознак того, що Путін має намір залишити владу після завершення свого майбутнього президентського терміну. Тому ймовірні спроби Путіна поставити еліти на зміну йому та спроби еліт позиціонувати себе в уряді є передчасними,

– переконані американські аналітики.

Щодо ймовірних майбутніх призначень, то:

передчасними є ймовірні спроби Путіна поставити еліти на зміну йому та спроби еліт позиціювати себе в уряді;

одне з джерел видання пояснює, що російські еліти припускають, що наступним прем'єром може стати мер Москви Сєргєй Собянін чи перший заступник глави адміністрації президента Росії Сєргєй Кирієнко;

інші джерела сумніваються, що чинний прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін піде у відставку.

Окрім того, інші джерела, які близькі до адміністрації президента та уряду, заявили, що віцепрем'єр і представник президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв і губернатор Кемеровської області Сєргєй Цивільов хочуть отримати нові посади в російському уряді. Перший може очолити урядове міністерство, інший посадовець – зайняти керівну посаду в адміністрації президента.

Однак близькі до Кремля джерела не мають даних щодо ймовірної відставки міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Припускають, що він й далі може працювати на своїй посаді, принаймні до завершення цього етапу війни в Україні.

Однак зміни позицій серед російських еліт навряд чи матимуть серйозний вплив на процес ухвалення рішень і планування політики в Росії всередині країни та на міжнародному рівні,

– кажуть в ISW.

Там, посилаючись на джерело, близьке до адміністрації президента Росії, яке стверджує, що Путін орієнтований на консерватизм, усунення всіх інакодумців, перемогу у війні в Україні та "поворот на Схід", ймовірно, до Китаю, Ірану і Північної Кореї.

Аналітики припускають, що диктатор Путін намагається створити ідеологічну однорідність серед російської еліти, що узгоджується з постійною оцінкою ISW про те, що глава Кремля цінує особисту лояльність над професійними досягненнями.

Зверніть увагу! "Інавгурація" диктатора Владіміра Путіна запланована на 7 травня. У ній братимуть участь представник Франції, Угорщини та Словаччини. Не відвідуватимуть "церемонію" Литва, Латвія та Естонія.