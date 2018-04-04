Элитное имущество агента НАБУ "Екатерины": заявление Сытника

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал информацию об элитном имуществе "агента Екатерины" манипуляциями и ложью.

Такое заявление он сделал во время выступления в Верховной Раде Украины.

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В частности, он опроверг информацию о наличии у "негласного сотрудника НАБУ" Екатерины двух домов в Конча-Заспе под Киевом и трех элитных автомобилей.

"Что касается имущества нашего негласного сотрудника, то на самом деле это – манипуляции, это неправда. Это не ее имущество, это имущество с ней никоим образом не связано", – добавил он.

Напомним, в начале декабря 2017 года появилась информация, что сотрудники Генпрокуратуры провели обыск у агента НАБУ "Екатерины", по результатам которого выяснилось, что та имеет три дома в Конча-Заспе, два автомобиля Porsche, один Lexus и один Maserati. Впоследствии руководитель ведомтсва Артем Сытник отметил, что "раскрывать информацию о членах семьи агента "Екатерины" опасно, учитывая то, что она уже сделала.