Елітне майно агента НАБУ "Катерини": заява Ситника

Керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник назвав інформацію про елітне майно "агента Катерини" маніпуляціями та неправдою.

Таку заяву він зробив під час виступу у Верховній Раді України.

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Зокрема, він спростував інформація про наявність у "негласного співробітника НАБУ" Катерини двох будинків у Конча-Заспі під Києвом і трьох елітних автомобілів.

"Що стосується майна нашого негласного співробітника то насправді це – маніпуляції, це неправда. Це не її майно, це майно з нею ніяким чином не пов’язано", – додав він.

Нагадаємо, на початку грудня 2017 року з’явилася інформація, що співробітники Генпрокуратури провели обшук в агента НАБУ "Катерини", за результатами якого з’ясувалося, що та має три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus і один Maserati. Згодом керівник відомтсва Артем Ситник зазначив, що "розкривати інформацію про членів сім'ї агента "Катерини" небезпечно, враховуючи те, що вона вже зробила