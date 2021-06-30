Российский оппозиционер Дмитрий Гудков в программе "Что это было" предположил, что рано или поздно российскую элиту могут лишить даже этой возможности. По его мнению, очень трудно влиять на человека, который уже 20 лет сидит в бункере".

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Путин уже "потерян"

По словам Гудкова, Путин уже "потерян для многих". Это человек, у которого загораются глаза, когда он говорит о британском эсминце, который можно было бы взорвать, или об Украине.

Справка. Владимир Путин заявил, что даже если бы Россия потопила эсминец "Дефендер", мир не был бы на грани Третьей мировой войны. Кроме того, он назвал проход судна вблизи берегов Крыма "провокацией".

Элиты, я использую это слово в общепринятом контексте, на самом деле для Путина они – никто,

– заявил он.

Гудков предположил, что элита сможет воспользоваться ситуацией в России лишь тогда, когда там возникнет действительно массовый протест. Это позволит перераспределить баланс полномочий.

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Выпуск программы "Что это было?": смотрите видео