Российский оппозиционер Дмитрий Гудков в программе "Что это было" предположил, что рано или поздно российскую элиту могут лишить даже этой возможности. По его мнению, очень трудно влиять на человека, который уже 20 лет сидит в бункере".
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Путин уже "потерян"
По словам Гудкова, Путин уже "потерян для многих". Это человек, у которого загораются глаза, когда он говорит о британском эсминце, который можно было бы взорвать, или об Украине.
Элиты, я использую это слово в общепринятом контексте, на самом деле для Путина они – никто,
– заявил он.
Гудков предположил, что элита сможет воспользоваться ситуацией в России лишь тогда, когда там возникнет действительно массовый протест. Это позволит перераспределить баланс полномочий.
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Выпуск программы "Что это было?": смотрите видео