Російський опозиціонер Дмитро Гудков у програмі "Що це було" припустив, що рано чи пізно російську еліту можуть позбавити навіть цієї можливості. На його думку, дуже важко впливати на людину, яка вже 20 років "сидить в бункері".

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Путін вже "втрачений"

За словами Гудкова, Путін вже "втрачений для багатьох". Це людина, у якої загоряються очі, коли він говорить про британський есмінець, який можна було б підірвати, або про Україну.

Довідка. Володимир Путін заявив, що навіть якби Росія потопила есмінець "Дефендер", світ не був би на межі Третьої світової війни. Окрім того, він назвав прохід судна поблизу берегів Криму "провокацією".

Еліти, я використовую це слово у загальноприйнятому контексті, насправді для Путіна вони – ніхто,

– заявив він.

Гудков припустив, що еліта зможе скористатися ситуацією в Росії лише тоді, коли там виникне справді масовий протест. Це дозволить перерозподілити баланс повноважень.

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