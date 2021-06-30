Російський опозиціонер Дмитро Гудков у програмі "Що це було" припустив, що рано чи пізно російську еліту можуть позбавити навіть цієї можливості. На його думку, дуже важко впливати на людину, яка вже 20 років "сидить в бункері".
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Путін вже "втрачений"
За словами Гудкова, Путін вже "втрачений для багатьох". Це людина, у якої загоряються очі, коли він говорить про британський есмінець, який можна було б підірвати, або про Україну.
Еліти, я використовую це слово у загальноприйнятому контексті, насправді для Путіна вони – ніхто,
– заявив він.
Гудков припустив, що еліта зможе скористатися ситуацією в Росії лише тоді, коли там виникне справді масовий протест. Це дозволить перерозподілити баланс повноважень.
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