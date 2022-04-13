Эмбарго на экспорт энергоносителей – Ермак раскрыл детали будущих санкций против России

Евросоюз готовится одобрить новый пакет санкций против России. Ограничения будут предусматривать полное эмбарго на экспорт энергоносителей.

План действий анализируют на заседании группы украинских и международных экспертов. Глава Офиса Президента Андрей Ермак раскрыл первые детали о будущих ограничениях.

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Сейчас я могу раскрыть несколько деталей. Это полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор России.

– отметил Ермак.

Он добавил, что впоследствии будет больше информации.

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