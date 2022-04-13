Эмбарго на экспорт энергоносителей – Ермак раскрыл детали будущих санкций против России
13 апреля 2022 , 16:19Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Ермака
Евросоюз готовится одобрить новый пакет санкций против России. Ограничения будут предусматривать полное эмбарго на экспорт энергоносителей.
План действий анализируют на заседании группы украинских и международных экспертов. Глава Офиса Президента Андрей Ермак раскрыл первые детали о будущих ограничениях.
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Сейчас я могу раскрыть несколько деталей. Это полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор России.
– отметил Ермак.
Он добавил, что впоследствии будет больше информации.
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