План дій аналізують на засіданні групи з українських та міжнародних експертів. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розкрив перші деталі про майбутні обмеження.
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Зараз можу розкрити кілька деталей. Це повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор Росії,
– зазначив Єрмак.
Він додав, що згодом буде більше інформації.
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