Эмбарго на российскую нефть на подходе, по газу продолжаем работать, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль заверил, что эмбарго на нефть на подходе. Премьер объяснил, что по прекращению транспортировки газа продолжают работать.

Соответствующее заявление Денис Шмыгаль сделал на брифинге 8 апреля. Речь идет об общем брифинге премьера и Жозепа Борреля.

Заметьте Больше оружия и не только: Боррель рассказал, как ЕС будет дальше помогать Украине

Эмбарго на нефть на подходе, над газом правительство работает

Денис Шмыгаль ответил на вопрос, как ЕС опираться российскому газу как оружию.

В частности, премьер пояснил, что с европейскими политиками 8 апреля глубоко проговорили санкционную политику, а также возможное введение эмбарго на нефть и газ.

В частности, это подчеркнул и сам Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Нефть уже сегодня на подходе с точки зрения эмбарго. По газу – немного сложнее, потому что очень много производственных процессов в Европе зависят от той поставки газа, которая происходит,

– объяснил Шмыгаль.

Также заверил, что Украина продолжает свое давление, а Европа понимает, что им нужно отказываться от этого газового крючка, этого газового гибридного оружия.

"И газовый или энергетический кризис, который в этом году пережили Европа и Украина, и видение происходящего в Украине, Европой воспринимается очень серьезно", – пояснил премьер.

Добавил также, что диверсификация так называемого распределения инфраструктуры газоснабжения в Европу уже происходит.

Именно поэтому в ближайшее время мы увидим отказ от российских энергоресурсов, и диверсификацию, и другое сотрудничество между Европой и Украиной.

Смотрите также: нефтяное эмбарго и помощь ЕС – брифинг Борреля и Шмыгаля: видео