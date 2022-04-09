Эмбарго на российскую нефть на подходе, по газу продолжаем работать, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль заверил, что эмбарго на нефть на подходе. Премьер объяснил, что по прекращению транспортировки газа продолжают работать.
Соответствующее заявление Денис Шмыгаль сделал на брифинге 8 апреля. Речь идет об общем брифинге премьера и Жозепа Борреля.
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Эмбарго на нефть на подходе, над газом правительство работает
Денис Шмыгаль ответил на вопрос, как ЕС опираться российскому газу как оружию.
В частности, премьер пояснил, что с европейскими политиками 8 апреля глубоко проговорили санкционную политику, а также возможное введение эмбарго на нефть и газ.
В частности, это подчеркнул и сам Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
Нефть уже сегодня на подходе с точки зрения эмбарго. По газу – немного сложнее, потому что очень много производственных процессов в Европе зависят от той поставки газа, которая происходит,
– объяснил Шмыгаль.
Также заверил, что Украина продолжает свое давление, а Европа понимает, что им нужно отказываться от этого газового крючка, этого газового гибридного оружия.
"И газовый или энергетический кризис, который в этом году пережили Европа и Украина, и видение происходящего в Украине, Европой воспринимается очень серьезно", – пояснил премьер.
Добавил также, что диверсификация так называемого распределения инфраструктуры газоснабжения в Европу уже происходит.
Именно поэтому в ближайшее время мы увидим отказ от российских энергоресурсов, и диверсификацию, и другое сотрудничество между Европой и Украиной.
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