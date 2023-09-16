Фактически есть две глобальные причины для продолжения эмбарго на украинское зерно со стороны соседних стран. Подробно в эфире 24 Канала их проанализировал политолог Владимир Фесенко.

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В чем причина решений стран-соседок Украины

В пятницу, 15 сентября, эмбарго Европейского Союза по импорту украинского зерна прекратило свое действие. Накануне в Еврокомиссию поступило предложение продлить ограничения по инициативе нескольких стран, однако его отклонили.

Но, в конце концов с решением Еврокомиссии согласились не все.

Причина довольно проста – экономическая. Конфликт экономических интересов: дешевое украинское зерно конкурентоспособно в Европе, но это вступает в противоречие с интересами местных фермеров. Особенно в Польше и в определенной степени в Словакии – их зерно дороже,

– отметил Владимир Фесенко.

Украина через российское вторжение ищет любые возможные пути для сбыта зерна. Наконец, спрос в Европе на него есть. Однако экономические последствия некоторых стран толкают их к требованиям на запрет импорта украинского зерна.

Стоит добавить, что в Польше и Словакии также есть определенный политический мотив подобных решений – выборы в скором времени. В Словакии они состоятся в ближайшие дни, а в Польше – в середине октября. Для руководящей польской партии "Право и Справедливость" сельское население и фермеры – это электоральная целевая группа.

При этом в глобальном смысле Польша не отказывается и не откажется от стратегического партнерства с Украиной.

Какие последствия могут иметь такие разногласия

Эмбарго на украинское зерно проходит для Украины в сложное время войны. В то же время это может стать проблемой на перспективу.

На самом деле, это стратегическая проблема на будущее. Это будет один из главных вопросов во время переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз,

– подчеркнул политолог.

Речь идет именно об экономических разногласиях между Украиной и другими странами на рынке аграрной продукции. Это касается как квот на украинскую продукцию в перспективе, так и вопроса субсидий.

"В основном европейские производители аграрной продукции получают субсидии на свое производство. В перспективе здесь мы будем конкурентами за место на рынке Европы", – подытожил Фесенко.

Владимир Фесенко о причинах и последствиях эмбарго на украинское зерно: смотреть видео

Решение Еврокомиссии: что известно