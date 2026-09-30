Командир 11-го армейского корпуса Эмиль Ишкулов получил звание бригадного генерала

Президент Владимир Зеленский присвоил командиру 11-го армейского корпуса Эмилю Ишкулову звание бригадного генерала. Соответствующий указ глава государства подписал 30 сентября 2026 года.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Что известно о новом звании Ишкулова?

В соответствии с указом № 984/2026 звание бригадного генерала присвоено полковнику Эмилю Шамилевичу Ишкулову – командиру 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

Он является кадровым офицером Десантно-штурмовых войск, прошедшим все основные командные звенья украинского десанта. С 2014 года он выполнял боевые задачи в должности командира разведывательного взвода, а впоследствии возглавлял парашютно-десантный батальон.

В конце 2022 года Ишкулов возглавил 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду. Под его командованием бригада участвовала в обороне Бахмута и наступательных действиях на его южном фланге, в частности в освобождении Клищиевки.

В июле 2024 года Ишкулова уволили от должности командира 80-й бригады, после чего он стал заместителем командира 7-го корпуса ДШВ. Тогда командование назвало его опытным боевым офицером, прошедшим все основные командные звенья в десантных подразделениях.

В августе 2026 года он возглавил 11-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ. Корпус выполняет задачи в Донецкой области, в частности на Славянском и Краматорском направлениях.

Военный является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, то есть награжден орденом всех трех степеней.

Отдельным указом № 983/2026 звание бригадного генерала также присвоено полковнику Николаю Швидкому, занимающему должность заместителя министра обороны Украины.

Напомним, полковник Артем Мартыненко назначен заместителем главнокомандующего ВСУ. На новой должности он, в частности, будет отвечать за цифровизацию.