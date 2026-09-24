Соответствующий приказ министр обороны Украины подписал 1 сентября 2026 года, сообщает Генштаб.

Что известно о новом назначении?

Полковник Артем Геворкович Мартиненко назначен на должность заместителя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Он является специалистом в сфере информационных технологий. Мартыненко был одним из разработчиков и главным архитектором боевой системы DELTA.

На новой должности полковник, в частности, будет отвечать за цифровизацию Вооруженных Сил Украины.

Назначение Мартыненко произошло на фоне дальнейшего развития цифровых технологий в армии и внедрения систем, призванных обеспечивать военных необходимой информацией для принятия решений.

DELTA – боевая информационная система, которая используется Силами обороны Украины для работы с данными о ситуации на поле боя. Мартыненко, как один из разработчиков и главный архитектор системы, имеет опыт в создании цифровых решений для нужд украинской армии.

Напомним, правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. На новой должности он будет отвечать за развитие цифровых систем и сервисов для Сил обороны.

До назначения Рева работал в ИТ-секторе Минобороны и участвовал в создании приложения "Армия+" и цифровой системы учета военнослужащих "Импульс". Также он возглавлял проектные команды в ведомстве.

В Минобороны отметили, что цифровизация должна помочь быстрее преобразовывать потребности Сил обороны в конкретные решения и сокращать время принятия решений. Одной из ключевых задач станет объединение цифровых инструментов войск в единую экосистему.

Среди приоритетов Ревы назвали развитие "Армия+", "Резерв+" и боевой системы DELTA. Кроме того, Минобороны планирует открыть рынок ИТ-продуктов для нужд Сил обороны, чтобы шире привлекать украинскую ИТ-индустрию к разработке цифровых решений.