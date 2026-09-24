Відповідний наказ Міністр оборони України підписав 1 вересня 2026 року, повідомляє Генштаб.

Що відомо про нове призначення?

Полковника Артема Геворковича Мартиненка призначили на посаду заступника Головнокомандувача Збройних Сил України. Він є фахівцем у сфері інформаційних технологій. Мартиненко був одним із розробників та головним архітектором бойової системи DELTA.

На новій посаді полковник, зокрема, відповідатиме за цифровізацію Збройних Сил України.

Призначення Мартиненка відбулося на тлі подальшого розвитку цифрових технологій у війську та впровадження систем, які мають забезпечувати військових необхідною інформацією для ухвалення рішень.

DELTA – бойова інформаційна система, яка використовується Силами оборони України для роботи з даними про ситуацію на полі бою. Мартиненко як один із розробників і головний архітектор системи має досвід у створенні цифрових рішень для потреб українського війська.

Нагадаємо, уряд призначив майора Олексія Реву заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. На новій посаді він відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для Сил оборони.

До призначення Рева працював в ІТ-секторі Міноборони та брав участь у створенні застосунку Армія+ і цифрової системи обліку військовослужбовців "Імпульс". Також він очолював проєктні команди у відомстві.

У Міноборони зазначили, що цифровізація має допомогти швидше перетворювати потреби Сил оборони на конкретні рішення та скорочувати час ухвалення рішень. Одним із ключових завдань стане об’єднання цифрових інструментів війська в єдину екосистему.

Серед пріоритетів Реви назвали розвиток Армія+, Резерв+ та бойової системи DELTA. Крім того, Міноборони планує відкрити ринок ІТ-продуктів для потреб Сил оборони, щоб ширше залучати українську ІТ-індустрію до розробки цифрових рішень.