Знал или угадал: президент Франции Макрон удивил всех прогнозом на матч против Польши на ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон решил дать свой прогноз на матч против Польши в 1/8 финала чемпионата мира. Его прогноз оправдался не только относительно счета матча, но и авторов голов.

Сборные Франции и Польши свой матч 1/8 финала ЧМ-2022 сыграли в воскресенье, 4 декабря. Матч закончился победой Франции, в котором был забит исторический гол.

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Днем ранее в газете Le Parisien вышло интервью Макрона, где среди прочего у него у него спросили и за матч против Польши на чемпионате мира. И французский президент заявил, что игра окончится со счетом 3:1.

"Левандовский забьет один гол, равно как Мбаппе или, возможно, Жиру, которые хотят войти в историю. Это джокер для третьего гола сборной Франции", – заявил Макрон.

И он не ошибся. Роберт Левандовский действительно забил единственный гол сборной Польши в этом матче. Правда, это произошло уже в конце встречи с пенальти. Хотя с первым ударом нападающего голкипер французов Уго Льорис справился. Но арбитр дал перебить пенальти, ведь французский защитник рано вбежал в штрафную. И со второй попытки Левандовский все-таки забил.

Что касается Жиру, то он тоже забил, и вошел в историю сборной Франции как игрок, забивший больше голов за команду, опередив Тьерри Анри.

А еще два гола забил Мбаппе. Теперь на его счету сразу девять голов на чемпионатах мира.

Следует отметить, что Макрон заявил, что посетит Катар и матчи ЧМ-2022, если Франция выйдет в полуфинал. Кроме того, он также подтвердил, что довольно часто общается с главным тренером команды Дидье Дешамом.

Видеообзор матча Франция – Польша