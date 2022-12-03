Тарифный план "Бункер": Макрон снова хочет говорить с Путиным – о чем на этот раз

Эммануэль Макрон снова хочет позвонить Владимиру Путину. Похоже, французский лидер до сих пор верит в диалог с главой Кремля.

Макрон заявил, что в этот раз хочет поговорить о ситуации на ЗАЭС. В то же время французский лидер хочет раньше выйти на связь с Рафаэлем Гросси – руководителем МАГАТЭ.

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После встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси я снова поговорю с президентом Путиным, в частности о гражданской атомной энергетике,

– заявил Макрон.

Лидер Франции заявил, что в ближайшие недели приоритетами являются: помочь Украине сопротивляться и продолжать помогать в военном плане. В то же время Макрон снова заговорил о диалоге и возвращении за стол переговоров.

Макрон о "большой ошибке Путина"

Макрон заявил, что война России с Украиной – "большая ошибка Путина". Французский лидер надеется, что Путин будет "рациональным" в переговорах о прекращении войны.

"Хороший мир – это не мир, который будет навязан украинцам другими. Хороший мир – это мир, который не будет принят в среднесрочной или долгосрочной перспективе одной из двух сторон", – заявил Макрон.

Макрон заявил, что позвонит в бункер уже "в ближайшие дни".