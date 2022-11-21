Проект хищничества, – Макрон возмущен влиянием России на страны Африки

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение действиями России и обвинил страну-агрессору в распространении дезинформации с целью продвижения своего "проекта хищничества" в Африке.

Об этом глава Франции заявил в интервью телеканалу TV5 Monde.

Важно Путин в шоке, что войска вышли из Херсона – Клочок предположил, как принимаются решения в Кремле

Макрон рассказал, что существует "проект хищничества" продвижения дезинформации в африканских странах, который является "политическим планом, финансируемым Россией, а иногда и другими государствами".

Ряд государств, желающих распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы нанести вред Франции, нанести вред ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследуют определенные интересы,

– подчеркнул президент Франции.

Что этому предшествовало

Франция, бывшая колониальная держава на большей части Западной и Центральной Африки, имеет давние военные связи во франкоязычной Африке. В течение десятилетия в рамках контртеррористической операции французские войска были размещены в Мали. Критики называют операцию Франции провальной и обвиняют ее в дальнейшей дестабилизации региона.

В последние годы на ситуацию пытается влиять Россия, развернув ПИК "Вагнера" в нескольких странах, в том числе в Центральноафриканской Республике и Мали.

Парижу пришлось вывести войска из Мали после того, как военные африканской страны пришли к власти в результате переворота в 2020 году на фоне разрыва отношений. Впоследствии военное руководство пригласило вагнеровцев помочь в десятилетнем сражении против исламистских боевиков и разорвать связи с Францией.

Россия и ее наемники использовали привычные для себя методы

В прошлом году в докладе ООН говорилось, что российские военные инструкторы и местные войска в Центральноафриканской Республике применяли чрезмерную силу против гражданского населения, совершали неизбирательные убийства, захват школ и масштабные мародерства.

Тогда Макрон заявил, что поведение России было "хищническим".

Достаточно лишь взглянуть на происходящее в Центральноафриканской Республике или в других местах, чтобы увидеть, что российский проект, реализуемый там, когда Франция отодвинута в сторону, является проектом хищничества,

– сказал Макрон.

Интересно – Новая ложь российской пропаганды: смотрите видео