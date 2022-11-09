Эмоции должны быть сдержанными, – Зеленский прокомментировал ситуацию в Херсонской области

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг Херсона. Он отметил, что в информационном пространстве сегодня было очень много радостей.

Однако Зеленский подчеркнул, что эмоции должны быть более сдержанными. Когда будет наш результат, каждый увидит это.

Важно Враг не делает "жестов доброй воли": Зеленский прокомментировал отступление россиян на Юге

Президент отметил, что рассказывать детали наших операций не будет, чтобы не помогать врагу.

Мы все боремся

Глава государства объяснил, что следует понимать: никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы.

Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому украинские защитники двигаются очень аккуратно, без эмоций и излишнего риска. Пытаются сделать так, чтобы потери были наименьшими. Именно таким образом, продолжил президент, мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка и других наших городов.

Какая ситуация вокруг Херсона: главное

Командующий оккупантов Сергей Суровикин заявил, что Россия выводит свои войска с правого берега на Херсонщине. Затем это подтвердил и Шойгу.

Однако в ОК "Юг" назвали эти заявления "постановочным шоу". Не исключают провокаций со стороны россиян. Украинские власти также не доверяют заявлениям захватчиков.

ВСУ продолжают продвигаться в регионе. Они зашли в Правдино, расположенное в 27 километрах к западу от Херсона.

Смотрите обращение Зеленского за 9 ноября – видео: