Эмоции должны быть сдержанными, – Зеленский прокомментировал ситуацию в Херсонской области
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг Херсона. Он отметил, что в информационном пространстве сегодня было очень много радостей.
Однако Зеленский подчеркнул, что эмоции должны быть более сдержанными. Когда будет наш результат, каждый увидит это.
Важно Враг не делает "жестов доброй воли": Зеленский прокомментировал отступление россиян на Юге
Президент отметил, что рассказывать детали наших операций не будет, чтобы не помогать врагу.
Мы все боремся
Глава государства объяснил, что следует понимать: никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы.
Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев,
– подчеркнул Зеленский.
Поэтому украинские защитники двигаются очень аккуратно, без эмоций и излишнего риска. Пытаются сделать так, чтобы потери были наименьшими. Именно таким образом, продолжил президент, мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка и других наших городов.
Какая ситуация вокруг Херсона: главное
- Командующий оккупантов Сергей Суровикин заявил, что Россия выводит свои войска с правого берега на Херсонщине. Затем это подтвердил и Шойгу.
- Однако в ОК "Юг" назвали эти заявления "постановочным шоу". Не исключают провокаций со стороны россиян. Украинские власти также не доверяют заявлениям захватчиков.
- ВСУ продолжают продвигаться в регионе. Они зашли в Правдино, расположенное в 27 километрах к западу от Херсона.
Смотрите обращение Зеленского за 9 ноября – видео: