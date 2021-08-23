Эмоциональное событие, – руководитель военного оркестра США об участии в параде – Голос Америки

В праздничном параде по случаю 30-летия Независимости Украины примут участие военные оркестры других стран. Среди них – представители Военно-воздушных сил США.

Американцы пойдут по Крещатику вместе с Национальным президентским оркестром. Они считают себя "музыкальными послами", которые налаживают связи между различными народами с помощью музыки.

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Руководитель американского военного оркестра заявила, что США и Украина объединяют крепкие дружеские связи. Несмотря на это, участие в параде по случаю Дня Независимости является особой миссией.

Для нас, военных музыкантов ВВС США, это очень эмоциональное событие,

– заявила она.

День Государственного Флага

В Украине 23 августа ежегодно церемонией поднятия флага отмечают День Государственного Флага. В американском посольстве отметили, что он является мощным символом суверенитета и независимости, который объединяет страну.

В то же время в представительстве Совета Европы отметили, что флаг Украины символизирует создание государства, свободу, честь и достоинство народа. Украинский флаг почтила и диаспора, которая развернула его в Вашингтоне.

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Саммит Крымской платформы

Делегации более чем 40 стран приняли участие в первом саммите Крымской платформы в Киеве. Высокопоставленные лица обсудили оккупацию Крыма, пути реинтеграции полуострова, милитаризацию Азово-Черноморского региона и восстановление прав крымскотатарского народа.

Делегацию США на саммите возглавила министр энергетики США Дженнифер Гренголм.

"От имени президента Джозефа Байдена хотим заявить о поддержке Украины, ее реформ, работы в отношении евроатлантических стремлений. Мы поддерживаем вашу борьбу с коррупцией и российской агрессией", – заявила министр.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 23 августа: смотрите видео