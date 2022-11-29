Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, трудно предположить, о какой именно помощи Киеву может объявить Вашингтон.

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Харченко добавил, что после регулярных массированных атак России по Украине наша энергосистема находится в критическом состоянии.

Что нужно Украине, чтобы восстановить энергосистему

У Украины есть 2 ключевых потребности для того, чтобы возобновить работу энергосистемы и сделать ее более стабильной.

Первая потребность – это высоковольтные трансформаторы . Как рассказал Харченко, США не производят такое оборудование, которое нужно Украине. Однако они могут помочь финансово, чтобы Киев смог быстро закупить то, что необходимо.

. Как рассказал Харченко, США не производят такое оборудование, которое нужно Украине. Однако они могут помочь финансово, чтобы Киев смог быстро закупить то, что необходимо. Вторая – это газотурбинные или газопоршневые электростанции. Они могли бы подстраховать Украину генерацией электроэнергии в наиболее сложных ситуациях. Как отметил эксперт, такие станции достаточно дорогие. Однако они есть в США. Вдобавок Вашингтон мог бы выделить средства на их закупку.

В чем сложности с поставкой высоковольтных трансформаторов

Как отметил директор Центра исследований энергетики, главным производителем высоковольтных трансформаторов, которые нужны Украине, являются азиатские страны. Там сосредоточено производство и можно найти уже готовые изделия.

Сейчас ведутся активные переговоры о том, как можно доставить такие трансформаторы в Украину. Наши коллеги готовы нам помочь в кратчайшие сроки,

– сообщил Харченко.

Он добавил, что высоковольтные трансформаторы могут появиться в Украине через 2 – 3 месяца .

Газотурбинные электростанции могут поддержать критическую инфраструктуру

В то же время, газотурбинные электростанции можно доставить намного быстрее. По словам директора Центра исследований энергетики, таких изделий в мире много – они преимущественно используются в качестве резервных мощностей.

Александр Харченко директор Центра исследований энергетики Эти станции превращают газ в электроэнергию. Многие из них – модульного типа, то есть они легко транспортируются. Хотя у них не очень большая мощность – 25 – 40 мегаватт, их преимущество именно в том, что их легко перевозить.

Как отметил Харченко, если привезти определенное количество таких электростанций в Украину, они могут обеспечить поддержку критической инфраструктуры.

"Мы ставим такую модульную электростанцию, и она может питать каналы водоснабжения или работу бойлерных, которые выдают тепло в сеть. Это будет огромным достижением с точки зрения энергетической безопасности, по меньшей мере, для крупных городов", – подчеркнул эксперт.

Энергетические проблемы в Украине: коротко

Энергетическая система Украины находится под постоянными обстрелами оккупантов. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, уже нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая бы не подверглась атакам России.

В результате массированных ударов по критическим объектам ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. Украина уже выдержала 7 волн повреждений энергосистемы и отключений света.

В Офисе Президента рассказали о плане того, как Украина переживет эту зиму. В частности, один из пунктов плана включает в себя ремонт объектов энергетической системы, с которым нам должны помочь партнеры.

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