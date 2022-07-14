Энергетическая война: почему у россии будет тяжелый выбор

В выпуске подкаста "Винилохранилище" с бывшим директором "Полтавесдобычи" и финансовым директором "Укргаздобычи" Евгением Паленко мы обсудили выбор россии: останавливать добычу на определенных скважинах или поставлять нефть и газ по существенно сниженным ценам. Дальше прямая речь.

Как украинцам пережить зиму?

Надо признать, что у нас свой рынок газа. Не стоит ориентироваться на европейские хабы, потому что следующие 12 месяцев Украина почти полностью сможет удовлетворить потребности газа собственной добычей.

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Теперь война. Следует упомянуть, что сделал Рузвельт в Америке, когда была большая депрессия. Тогда правительство вмешивалось и устанавливало определенные цены. Сейчас цена на газ не менее важный вопрос”.

Население и бизнес готовы платить 6–7 грн за куб газа без НДС. Если цена выше – население будет копить долги, бизнес будет закрываться”.

Сейчас "Нефтегаз" забрал на себя почти 90% прямых поставок газа населению и, похоже, 26 операторов ГРМ. Есть проект закона, предусматривающий возможность для "Нафтогаза" получать акции предприятий ТКЭ, если они в течение 2 месяцев нарушают условия оплаты газа. Это определенная попытка создать супер монополию в стране и это очень опасно.

Если мы смотрим на процесс от скважины до дома, то 30% энергии теряется непосредственно в доме.

Необходимо устанавливать индивидуальные тепловые пункты, проводить термомодернизацию.

10 млн долларов, вложенных в энергосбережение дома, в течение 20 лет экономят больше газа, чем инвестиция в разведку или бурение новых скважин. То есть, инвестирование в термомодернизацию очень актуально.

Украина приступила к экспорту электроэнергии. Мы здесь не только независимы, но и имеем излишки. Переход на электромобили очень улучшил бы ситуацию на рынке топлива.

Цена на топливо не вернется к предыдущему уровню, будет где-то 1,5 евро за литр по дизелю и бензину. Большая часть импортируется из Европы. Если цена на нефть в мире упадет, то можем прийти к цене 1 доллар, но не столь быстро.

Целью санкций против россии является то, чтобы не предоставить стране-агрессору деньги за нефть и газ. Европа стоит перед выбором: как помочь Украине и не вызвать кризис в своих странах. Поэтому сейчас обсуждается, чтобы российская нефть и газ поступали на мировые рынки, но по минимальным ценам.

У россии будет тяжелый выбор: останавливать добычу на определенных скважинах, но после этого 25% от общего количества невозможно будет восстановить или поставлять нефть и газ по существенно сниженным ценам. Это энергетическая война.

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