Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее политолог Андрей Вигиринский рассказал что в Европе бизнес пострадает, но никто не замерзнет.

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У путина постоянно меняется цель

Клочок отметил, что понять путина очень тяжело, потому что у него постоянно меняется цель.

Он действительно пытается доказать миру, что в Украине есть нацисты, их нужно победить, в частности, путем агрессии, убийства украинцев, на которое нужно много денег,

– заметил политический и экономический эксперт.

Однако его цель может изменяться и, условно, завтра он заберет войска и прекратит газовый шантаж.

Если путин будет продолжать войну, ему нужны деньги

По словам политического и экономического эксперта, если путин решит, что войну нужно продолжать, ему на нее нужны будут деньги. Тогда он будет уменьшать поставки газа, шантажируя Европу платить более высокую цену.

"Такая ситуация была даже в прошлом году. Тогда в начале отопительного сезона произошло значительное повышение цен", – подчеркнул Клочок.

Европа готова противодействовать

Он добавил, что сейчас ситуация изменилась даже в сравнении с тем, что было 2 месяца назад. Европа продемонстрировала, что готова противодействовать шантажу путина. В частности, на нефть Евросоюз уже установил "потолок цен".

То же будет и с газом. Итак, здесь теперь кто кого переиграет. Игра энергоресурсов, получит ли россия деньги,

– подчеркнул политический и экономический эксперт.

Клочок продолжил, что россия и так получила много денег за энергоресурсы. Больше, чем потратила на войну. Впрочем, кроме войны, есть еще и другие аспекты – зарплаты людям и чиновникам, нужно что-то воровать.

Евросоюз готов пройти этот отопительный сезон без больших проблем

По его мнению, Евросоюз готов пройти этот отопительный сезон без больших проблем. В частности, он в запасе имеет 82% газа от потребности, и они готовы экономить.

"Поэтому есть шантаж путина, а есть противодействие Европы. Она готова перезимовать даже с определенными трудностями", – отметил Клочок.

Ситуация с газом в Украине

Он сказал, что в Украине действительно ситуация несколько хуже. Нам действительно не хватает газа для индустрии. Однако его можно закупить в той же Европе.

Я думаю, что выход будет найден. Он будет непростым, но будет,

– подытожил политический и экономический эксперт.

Клочок сказал, есть ли шансы у путина достичь энергетического шантажа: смотрите видео

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