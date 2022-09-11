Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше політолог Андрій Вігірінський розказав в Європі бізнес постраждає, але ніхто не замерзне.

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У путіна постійно змінюється мета

Клочок зазначив, що зрозуміти путіна дуже важко, бо у нього постійно змінюється мета.

Він справді намагається довести світу, що в Україні є нацисти, їх треба перемогти, зокрема, шляхом агресії, вбивства українців, на яку треба багато грошей,

– зауважив політичний та економічний експерт.

Однак його мета може змінюватись, й, умовно, завтра він забере війська і припинить газовий шантаж.

Якщо путін продовжуватиме війну, йому треба гроші

За словами політичного та економічного експерта, якщо путін вирішить, що війну треба продовжувати, йому на неї потрібні будуть гроші. Тоді він зменшуватиме постачання газу, шантажуючи Європу платити вищу ціну.

"Така ситуація була навіть минулого року. Тоді на початку опалювального сезону відбулось значне підвищення цін", – наголосив Клочок.

Європа готова протидіяти

Він додав, що нині ситуація змінилась навіть порівняно з тим, що було 2 місяці тому. Європа продемонструвала, що готова протидіяти шантажу путіна. Зокрема, по нафті Євросоюз уже встановив "стелю цін".

Те ж саме буде й з газом. Тож, тут тепер хто кого переграє. Гра енергоресурсів, чи отримає росія гроші,

– підкреслив політичний і економічний експерт.

Клочок продовжив, що росія і так отримала багато грошей за енергоресурси. Більше, ніж витратила на війну. Утім, крім війни, є ще й інші аспекти – зарплати людям та й чиновникам треба щось красти.

Євросоюз готовий пройти цей опалювальний сезон без великих проблем

На його думку, Євросоюз готовий пройти цей опалювальний сезон без великих проблем. Зокрема, він у запасі має 82% газу від потреби, й вони готові економити.

"Тож є шантаж путіна, а є протидія Європи. Вона готова перезимувати навіть з певними труднощами", – зазначив Клочок.

Ситуація з газом в Україні

Він сказав, що в Україні насправді ситуація дещо гірша. Нам дійсно не вистачає газу для промисловості. Однак його можна закупити в тій же Європі.

Я думаю, що вихід буде знайдений. Він буде непростим, але буде,

– підсумував політичний і економічний експерт.

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