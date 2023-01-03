Россия знает, что энергетический терроризм не работает – Гудков раскрыл настоящую цель атак
Россияне прекрасно понимают, что энергетический терроризм не работает с точки зрения целей, которые они ставят. Но террористы на то и террористы, потому что не умеют делать ничего другого, кроме террактов.
Об этом в эфире 24 канала заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. По его мнению, цель российских атак – создать как можно больше проблем.
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Россия продолжает агонию
"Сколько они могут проблем создавать – столько и будут. Могли бы они уничтожить или захватить Киев за три дня – они захватили бы его за три дня. Но им там сломали зубы", – отметил политик.
Гудков считает, что в таком случае у россиян остались только ракеты, которые они пытаются как-то использовать. В условиях, когда нельзя ничего изменить, Россия пытается продлить свою агонию.
Они могут сразу проиграть, а могут еще сколько угодно держать всех в состоянии напряжения на что-то надеясь,
– объяснил оппозиционер.
Россия продолжает свою агонию: смотреть видео
Оккупанты тянут время
По мнению Дмитрия Гудкова, оккупанты действуют по логике российского чиновника: сегодня мы сделаем то и другое, а завтра неизвестно – возможно, астероид упадет или произойдет революция.
Логика такая – мы затянем, а весной возможно повестка изменится. Мы же не знаем, возможно какой-то теракт, который отвлечет внимание, а может, украинское сообщество устанет жить в состоянии войны,
– объяснил логику россиян политик.
По словам Гудкова, захватчики сейчас считают, что время работает на них, потому что они не могут победить. Россияне теряют время ракетными обстрелами, чтобы дождаться каких-то других условий.
"Они это используют, чтобы держать страну в напряжении и смотреть, чем это закончится", – подытожил Дмитрий Гудков.
Ракетные удары по Украине: последние новости
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