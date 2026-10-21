Украина получила оборудование мощностью 1 гигаватт, но до сих пор его не запустила: что пошло не так

В Украине до сих пор не введено в эксплуатацию энергетическое оборудование общей мощностью 1 гигаватт, переданное международными партнерами. Оно могло бы укрепить энергосистему в преддверии зимы, однако часть оборудования до сих пор простаивает.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала член наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая. По ее словам, проблема заключается не только в финансировании, но и в нехватке специалистов, которые могли бы подготовить документацию, подключить оборудование и обеспечить его дальнейшее обслуживание.

Почему оборудование до сих пор не работает?

Виктория Войцицкая подчеркнула, что переданное общинам оборудование до сих пор не используется, хотя оно могло бы помочь укрепить энергетическую устойчивость Украины.

Оборудование передали конкретным общинам, но оно до сих пор стоит и, извините, покрывается ржавчиной,

– отметила эксперт.

Одна из причин – нехватка специалистов, которые могут подготовить документы для подключения оборудования к газовым и электрическим сетям.

По мнению Войцицкой, центральная власть должна провести аудит и определить, чего именно не хватает общинам для запуска установок.

Если нет бригад или специалистов, Министерство энергетики могло бы в срочном порядке создать рабочую группу, которая круглосуточно помогала бы готовить документацию, осуществлять техническое подключение и проводить испытания оборудования,

– пояснила она.

Есть и другая проблема: даже после установки оборудования его нужно обслуживать, ремонтировать и обеспечивать топливом. Для этого общинам необходимы специалисты и дополнительные ресурсы.

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Почему общины не используют доступные средства?

По словам экспертки, возможности для финансирования энергетических проектов существуют. В частности, государственные банки предлагают общинам кредитные программы для установки когенерационных установок и солнечных электростанций, а также модернизации устаревшего оборудования в котельных. Однако этими возможностями пользуются лишь немногие общины.

По нашим данным, всего 100,

– сказала Войцицкая.

Она пояснила, что препятствием становится не только финансирование, но и недостаток компетенций на местах. Общинам часто требуется помощь в подготовке заявок, оформлении документов и выборе технических решений.

Эксперт подчеркнула, что центральные и местные власти должны совместно определять проблемы и помогать общинам использовать доступные ресурсы.

Что означает 1 гигаватт для энергосистемы Украины?

Мощность оборудования, которое до сих пор не введено в эксплуатацию, составляет 1 гигаватт. Это примерно соответствует мощности одного энергоблока атомной электростанции.

На фоне российских атак и подготовки к зиме своевременный запуск такого оборудования мог бы укрепить энергетическую устойчивость страны. Однако для этого необходимо решить вопросы подключения, обслуживания и эксплуатации установок.

Войцицкая подытожила, что решения для повышения энергетической устойчивости уже существуют, но их часто внедряют с опозданием или используют не в полной мере.