Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька. За її словами, проблема полягає не лише у фінансуванні, а й у нестачі фахівців, які могли б підготувати документацію, підключити обладнання та забезпечити його подальше обслуговування.

Чому обладнання досі не працює?

Вікторія Войціцька наголосила, що передане громадам обладнання досі не використовують, хоча воно могло б допомогти посилити енергетичну стійкість України.

Обладнання передали конкретним громадам, але воно досі стоїть і, перепрошую, покривається іржею,

– зазначила експертка.

Одна з причин – брак спеціалістів, які можуть підготувати документи для підключення обладнання до газових та електричних мереж.

На думку Войціцької, центральна влада мала б провести аудит і визначити, чого саме не вистачає громадам для запуску установок.

Якщо немає бригад чи спеціалістів, Міністерство енергетики могло б терміново створити робочу групу, яка цілодобово допомагала б готувати документацію, здійснювати технічне підключення та проводити випробування обладнання,

– пояснила вона.

Є й інша проблема: навіть після встановлення обладнання його потрібно обслуговувати, ремонтувати та забезпечувати паливом. Для цього громадам необхідні фахівці й додаткові ресурси.

Повна розмова з Войціцькою: дивитись відео

Чому громади не використовують доступні гроші?

За словами експертки, можливості для фінансування енергетичних проєктів існують. Зокрема, державні банки пропонують громадам кредитні програми для встановлення когенераційних установок і сонячних електростанцій, а також модернізації застарілого обладнання в котельнях. Однак цими можливостями користуються небагато громад.

За нашими даними, лише 100,

– сказала Войціцька.

Вона пояснила, що перешкодою стає не лише фінансування, а й нестача компетенцій на місцях. Громадам часто потрібна допомога з підготовкою заявок, оформленням документів і вибором технічних рішень.

Експертка наголосила, що центральна та місцева влада мають спільно визначати проблеми й допомагати громадам використовувати доступні ресурси.

Що означає 1 гігават для енергосистеми України?

Потужність обладнання, яке досі не ввели в експлуатацію, становить 1 гігават. Це приблизно відповідає потужності одного енергоблока атомної електростанції.

На тлі російських атак і підготовки до зими своєчасний запуск такого обладнання міг би посилити енергетичну стійкість країни. Однак для цього необхідно вирішити питання підключення, обслуговування та роботи установок.

Войціцька підсумувала, що рішення для підвищення енергетичної стійкості вже існують, але їх часто впроваджують із запізненням або використовують не повною мірою.