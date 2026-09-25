Три страны разрабатывают возможные форматы перемирия между Украиной и Россией, – Сибига

Турция, Египет и Индия ищут дипломатические решения для хотя бы частичного перемирия в войне России против Украины. Партнеры сосредоточены на безопасности судоходства в Черном море, экспорте зерна и изучают возможность энергетического перемирия.

Об этом в интервью Укринформ рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, заинтересованность стран обусловлена вопросами экономической и собственной продовольственной безопасности, ведь Египет получает из Украины около трети необходимого зерна.

Безопасность судоходства и энергетический трек

Украинская сторона уже обсудила модальности потенциальных договоренностей с Турцией и Египтом и подтвердила готовность к "справедливым решениям". Реализация этих планов пока зависит исключительно от позиции Москвы.

В настоящее время вопрос воплощения этих планов в жизнь зависит исключительно от готовности России. Контакты египетской и турецкой сторон с россиянами продолжаются,

– подчеркнул Сибига.

Отдельное направление мирных усилий формирует Индия. Повестка дня индийских посредников включает более широкий круг вопросов, в частности продовольственную безопасность, морские пути в Черном море и потенциальное энергетическое перемирие.

Украина заинтересована в таком сочетании, как и в других потенциальных аспектах перемирия,

– отметил дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что, несмотря на текущую эскалацию, дипломатия будет играть ключевую роль на данном этапе. Совместная задача Украины и партнеров заключается в подготовке конкретных предложений для президента относительно дальнейших шагов.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил дипломатические меры, чтобы предотвратить дефицит топлива на мировом рынке и снизить напряженность. Он инициировал введение двойного моратория – прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и боевые действия в Черном море.