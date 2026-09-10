Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, вряд ли Путин сейчас захочет пойти на какое-либо перемирие – ограниченное или полноценное. Но Украина может заставить его пойти на деэскалацию.

Как заставить Россию пойти хотя бы на ограниченное перемирие?

Как подчеркнул Городницкий, многое здесь зависит от окружения Путина и ситуации в самой России. Сейчас российский бизнес теряет колоссальные средства из-за ударов украинских дронов. Очевидно, что там опасаются возможных перебоев с электроснабжением.

Не уверен, возможно ли сейчас отключить Москву от света и тепла. Но некоторые большие города там реально задеть. И россиянам это сильно не нравится. Если мы сможем увеличить количество дронов, а перебои в аэропортах станут длительными, то это будет очень больно для россиян,

– отметил Городницкий.

Как Украине заставить Россию пойти на мир: смотрите видео 24 Канала

К этому нужно добавить возможную непубличную мобилизацию после выборов в Госдуму и дефицит топлива в определенных регионах. Все это усилит недовольство населения и будет расшатывать ситуацию в России.

Им уже не нравится война. Не потому, что убивают украинцев. Нет. Им не нравится, потому что теперь и самим россиянам становится неприятно и некомфортно в некоторых направлениях. И эти удары мы должны наращивать,

– подчеркнул Городницкий.