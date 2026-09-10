Уже переживают: политический эксперт рассказал, чего на самом деле боятся россияне

СМИ сообщали, что рассматривается возможность заключения ограниченного перемирия на зимний период. Речь идет о том, чтобы не наносить удары по энергетическим объектам. Сложно оценить, насколько этот сценарий реалистичен. Тут многое зависит от возможностей Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, вряд ли Путин сейчас захочет пойти на какое-либо перемирие – ограниченное или полноценное. Но Украина может заставить его пойти на деэскалацию.

Как заставить Россию пойти хотя бы на ограниченное перемирие?

Как подчеркнул Городницкий, многое здесь зависит от окружения Путина и ситуации в самой России. Сейчас российский бизнес теряет колоссальные средства из-за ударов украинских дронов. Очевидно, что там опасаются возможных перебоев с электроснабжением.

Не уверен, возможно ли сейчас отключить Москву от света и тепла. Но некоторые большие города там реально задеть. И россиянам это сильно не нравится. Если мы сможем увеличить количество дронов, а перебои в аэропортах станут длительными, то это будет очень больно для россиян,

– отметил Городницкий.

Как Украине заставить Россию пойти на мир: смотрите видео 24 Канала

К этому нужно добавить возможную непубличную мобилизацию после выборов в Госдуму и дефицит топлива в определенных регионах. Все это усилит недовольство населения и будет расшатывать ситуацию в России.

Им уже не нравится война. Не потому, что убивают украинцев. Нет. Им не нравится, потому что теперь и самим россиянам становится неприятно и некомфортно в некоторых направлениях. И эти удары мы должны наращивать,

– подчеркнул Городницкий.