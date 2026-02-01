Кремль подыграл Трампу: политолог предположил, какая выгода россиян от энергетического перемирия

Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным об энергетическом перемирии. Впоследствии Кремль подтвердил его слова, уточнив, что продлится оно до 1 февраля. Однако возникает много вопросов относительно того, зачем Россия согласилась на этот шаг.

В то же время украинская сторона узнала об энергетическом перемирии постфактум. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом выдвинул собственную версию о возникновении идеи об энергетическом перемирии.

Откуда могла взяться идея энергетического перемирия?

Несвитайлов предположил, что на самом деле никаких договоренностей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным об энергетическом перемирии не было.

Мне кажется, что Трамп во время пресс-конференции, которая не была посвящена российско-украинской войне, просто ляпнул об этом. Возможно, ранее говорил с кем-то, например, со Стивом Уиткоффом о том, что хорошо было бы сделать энергетическое перемирие. Однако договоренностей с Россией, по моему мнению, еще не было,

– объяснил политолог.

Россияне же, услышав это, по его словам, взяли паузу, хорошо подумали и решили подыграть Трампу. Мол, задним числом скажем, что договоренность об энергетическом перемирии была.

Потому что логики в этой ситуации нет, учитывая то, что Украину якобы о договоренности между США и Россией не предупредили. Соответственно, какой смысл был для россиян идти на энергетическое перемирие, не получив выгоду – чтобы Украина также не била по российской энергетике, непонятно,

– подчеркнул эксперт-международник.

В то же время Трамп, как предположил политолог, осознает, что он придумал договоренности об энергетическом перемирии. Поэтому оценил то, что Путин подыграл ему и благодаря этому получил, вероятно, дополнительную приверженность от президента США.

К слову. По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, договоренности по так называемому энергетическому перемирию является способом для России накупить больше средств поражения, чтобы потом жестче ударить по Украине.

С другой стороны энергетическое перемирие может быть выгодно России, которой нужны определенные периоды времени для того, чтобы накапливать ракеты, "Шахеды", планировать свои удары, но она не может это делать ежедневно. Поэтому в период условного легкого потепления россияне решили сделать эту паузу.

А тут как раз и Трамп сказал об энергетическом перемирии – и все сложилось наилучшим образом,

– отметил Максим Несвитайлов.

Кремль, вероятно, именно поэтому, по мнению политолога, заявил, что энергетическое перемирие действует до 1 февраля, ведь на следующие дни, возможно, запланировал новые массированные атаки по территории Украины. Поэтому заявление Трампа стало для них настоящим подарком.

Как продвигалась идея энергетического перемирия?