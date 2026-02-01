Кремль подыграл Трампу: политолог предположил, какая выгода россиян от энергетического перемирия
- Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным по энергетическому перемирию, которое Кремль подтвердил, но украинская сторона узнала об этом постфактум.
- Политолог Максим Несвитайлов предположил, были ли вообще предварительные договоренности об энергетическом перемирии.
Дональд Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным об энергетическом перемирии. Впоследствии Кремль подтвердил его слова, уточнив, что продлится оно до 1 февраля. Однако возникает много вопросов относительно того, зачем Россия согласилась на этот шаг.
В то же время украинская сторона узнала об энергетическом перемирии постфактум. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом выдвинул собственную версию о возникновении идеи об энергетическом перемирии.
Откуда могла взяться идея энергетического перемирия?
Несвитайлов предположил, что на самом деле никаких договоренностей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным об энергетическом перемирии не было.
Мне кажется, что Трамп во время пресс-конференции, которая не была посвящена российско-украинской войне, просто ляпнул об этом. Возможно, ранее говорил с кем-то, например, со Стивом Уиткоффом о том, что хорошо было бы сделать энергетическое перемирие. Однако договоренностей с Россией, по моему мнению, еще не было,
– объяснил политолог.
Россияне же, услышав это, по его словам, взяли паузу, хорошо подумали и решили подыграть Трампу. Мол, задним числом скажем, что договоренность об энергетическом перемирии была.
Потому что логики в этой ситуации нет, учитывая то, что Украину якобы о договоренности между США и Россией не предупредили. Соответственно, какой смысл был для россиян идти на энергетическое перемирие, не получив выгоду – чтобы Украина также не била по российской энергетике, непонятно,
– подчеркнул эксперт-международник.
В то же время Трамп, как предположил политолог, осознает, что он придумал договоренности об энергетическом перемирии. Поэтому оценил то, что Путин подыграл ему и благодаря этому получил, вероятно, дополнительную приверженность от президента США.
К слову. По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, договоренности по так называемому энергетическому перемирию является способом для России накупить больше средств поражения, чтобы потом жестче ударить по Украине.
С другой стороны энергетическое перемирие может быть выгодно России, которой нужны определенные периоды времени для того, чтобы накапливать ракеты, "Шахеды", планировать свои удары, но она не может это делать ежедневно. Поэтому в период условного легкого потепления россияне решили сделать эту паузу.
А тут как раз и Трамп сказал об энергетическом перемирии – и все сложилось наилучшим образом,
– отметил Максим Несвитайлов.
Кремль, вероятно, именно поэтому, по мнению политолога, заявил, что энергетическое перемирие действует до 1 февраля, ведь на следующие дни, возможно, запланировал новые массированные атаки по территории Украины. Поэтому заявление Трампа стало для них настоящим подарком.
Как продвигалась идея энергетического перемирия?
Дональд Трамп 29 января заявил, что лично попросил главу Кремля о том, чтобы он не атаковал Киев и другие украинские города в течение недели.
Россия отреагировала на слова Трампа только на следующий день. Представитель Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия согласилась не атаковать Украину, но до 1 февраля. По его словам, Москва пошла на такой шаг для "создания благоприятных условий для переговоров".
В то же время украинские чиновники рассказали, что об энергетическом перемирии узнали со слов Трампа. Они не получали соответствующего сигнала от России.
Однако Президент Украины сказал, что заявление Трампа является важным. По его словам, о временном перемирии речь шла на переговорах в Абу-Даби.