Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, в эфире 24 Канала объяснил, почему Путину могла понадобиться такая пауза. Он отметил, что в этой истории важно смотреть на действия и возможности России, а не на формальные заявления.

Смотрите также Это ключ, – военный сказал, что может больно ударить по боеспособности армии России

Зачем Владимир Путин заговорил об "энергетическом перемирии"

Короткая пауза в ударах по энергетике может быть не шагом к деэскалации, а частью расчета Кремля. Пендзин обратил внимание, что Россия применяет ракеты и дроны из очень "свежих" партий, а это многое говорит о темпах их производства. По его мнению, именно поэтому такое перемирие выглядит как возможность выиграть время. И дальше Москва может попытаться использовать его для усиления давления на Украину.

В начале января летели российские "Шахеды" и ракеты производства конца 2025 года. Они на сегодня выстреливают то, что было произведено максимум полтора месяца назад,

– объяснил Пендзин.

Он добавил, что при такой логике враг не меняет намерений, а лишь выбирает удобный момент. Политолог отметил, что пауза может дать возможность накопить дополнительный ресурс для новой волны ударов. Именно поэтому, по его словам, в этой истории стоит исходить из трезвого расчета, а не из ожиданий.

Любые договоренности относительно так называемого "энергетического перемирия" я воспринимаю как способ накупить больше средств поражения, чтобы жестче ударить по Украине,

– подчеркнул он.

Объяснение здесь надо искать в рациональной мотивации Кремля. По его мнению, в реальности для России ничего принципиально не изменилось, и она остается в той же логике давления. Поэтому такую "паузу" следует воспринимать как тактический прием, а не как признак изменения курса.

Почему мирные переговоры могут не дать результата?

Даже на фоне заявлений о перемирии говорить о реальных договоренностях рано. Переговорный пакет шире одного пункта и содержит вопросы, которые могут сорвать весь процесс. В частности речь идет о гарантиях безопасности и возможном присутствии войск европейских стран в Украине. Пока нет подтверждения договоренностей хотя бы по одному из ключевых направлений, говорить об итогах преждевременно.

Есть принцип дипломатических переговоров: если не достигнута договоренность хотя бы по одному пункту, это означает, что не достигнута договоренность вообще,

– пояснил Пендзин.

Он добавил, что в нынешнем формате на столе сразу несколько сложных тем. Даже символическое присутствие иностранных военных могло бы иметь значение, но сам по себе этот фактор не стоит автоматически называть гарантией безопасности. Именно поэтому любые заявления о прогрессе надо подкреплять конкретикой, которой пока не хватает.

Мы не имеем ни одного подтверждения достижения каких-то договоренностей по любому пункту, который обсуждается на тех переговорах,

– подытожил он.

Пендзин отметил, что без четкой фиксации параметров и взаимных обязательств договоренности остаются неустойчивыми. По его мнению, в таких условиях Россия может использовать сам процесс как ширму для затягивания времени. Он добавил, что именно поэтому обществу стоит оценивать переговоры по результату, а не по словам о "прогрессе".

Что известно о так называемом энергетическом перемирии?