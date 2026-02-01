Водночас українська сторона дізналась про енергетичне перемир'я постфактум. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов у розмові з 24 Каналом висунув власну версію про виникнення ідеї про енергетичне перемир'я.

Звідки могла взятися ідея енергетичного перемир'я?

Несвітайлов припустив, що насправді жодних домовленостей між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним про енергетичне перемир'я не було.

Мені видається, що Трамп під час пресконференції, яка не була присвячена російсько-українській війні, просто ляпнув про це. Можливо, раніше говорив з кимось, наприклад, зі Стівом Віткоффом про те, що добре було б зробити енергетичне перемир'я. Однак домовленостей з Росією, на мою думку, ще не було,

– пояснив політолог.

Росіяни ж, почувши це, за його словами, взяли паузу, добре подумали і вирішили підіграти Трампу. Мовляв, заднім числом скажемо, що домовленість про енергетичне перемир'я була.

Тому що логіки в цій ситуації немає, враховуючи те, що Україну нібито про домовленості між США та Росією не попередили. Відповідно, який сенс був для росіян йти на енергетичне перемир'я, не отримавши вигоду – щоб Україна також не била по російській енергетиці, не зрозуміло,

– наголосив експерт-міжнародник.

Водночас Трамп, як припустив політолог, усвідомлює, що він вигадав домовленості про енергетичне перемир'я. Тому оцінив те, що Путін підіграв йому і завдяки цьому отримав, імовірно, додаткову прихильність від президента США.

До слова. На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, домовленості щодо так званого енергетичного перемир'я є способом для Росії накупити більше засобів ураження, щоб потім жорсткіше вдарити по Україні.

З іншого боку енергетичне перемир'я може бути вигідне Росії, якій потрібні певні періоди часу для того, щоб накопичувати ракети, "Шахеди", планувати свої удари, але вона не може це робити щодня. Тому у період умовного легкого потепління росіяни вирішили зробити цю паузу.

А тут якраз і Трамп сказав про енергетичне перемир'я – і все склалося якнайкраще,

– зазначив Максим Несвітайлов.

Кремль, імовірно, саме тому, на думку політолога, заявив, що енергетичне перемир'я діє до 1 лютого, адже на наступні дні, можливо, запланував нові масовані атаки по території України. Тому заява Трампа стала для них справжнім подарунком.

Як просувалась ідея енергетичного перемир'я?