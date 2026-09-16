Трамп объявил "энергетическое перемирие", но есть нюанс: что скрывается за этим заявлением

Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились о "энергетическом перемирии". При этом ничего подобного заключено не было. Это уже не первый раз, когда такое происходит с Трампом.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, Дональд Трамп не раз заранее заявляет о различных победах. Но потом не все сбывается.

Почему Трамп сделал такое заявление?

Как подчеркнул Олещук, Трамп регулярно так поступает по разным причинам. Прежде всего, он хочет напомнить о себе и закрепить за собой статус победителя. Потом он будет много раз повторять, что достиг такого результата.

Конечно, это может быть и элемент давления на Украину и Россию. Мол, решайте это побыстрее, ведь он обо всем объявил.

Но мы должны понимать следующее. Если бы до президентства Трампа мы услышали, что президент США объявил об энергетическом перемирии, то, думаю, у большинства людей не возникло бы к этому никаких вопросов. Когда мы слышим это от Трампа, какова первая реакция? Скепсис. Вот так Трамп за несколько лет нивелировал статус президента США,

– отметил Олещук.

Почему Трамп преждевременно объявил об энергетическом перемирии: смотрите видео 24 Канала

Пока сложно говорить о каком-либо энергетическом перемирии. Даже если оно будет заключено, и Россия его нарушит, то Силы обороны нанесут удар дронами, которые накопит за это время.

Добавим, что журналист Кристофер Миллер сообщил, что окончательного соглашения об энергетическом перемирии между Украиной и Россией нет. Несмотря на это, стороны действительно работают в этом направлении. Но подробностей пока нет.