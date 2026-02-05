У россиян был сложный выбор: Андрющенко раскрыл, как враг использовал "энергетическое перемирие"

После так называемого энергетического перемирия на оккупированных территориях ситуация развивалась совсем не так, как это подавала Россия. Несколько дней без массированных ударов дали врагу возможность принимать непростые решения между потребностями фронта и жизнью гражданских.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что для россиян это была вынужденная пауза с четкой целью. В то же время он рассказал, как враг использовал это время и почему последствия для оккупированных территорий оказались показательными.

Как Россия использовала энергетическую паузу?

Андрющенко объяснил, что короткое так называемое энергетическое перемирие действительно ощущалось на оккупированных территориях, но прежде всего как пауза, которой Россия пыталась воспользоваться в собственных интересах. По его словам, этот перерыв дал врагу возможность частично восстановить энергоснабжение там, где это было критически важно для контроля над городами и тыловой инфраструктурой. В то же время ситуация на разных направлениях существенно отличалась, что заставило российскую администрацию делать сложный выбор.

Это перемирие дало россиянам возможность, например, починить электроснабжение в Мариуполе,

– объяснил Андрющенко.

На оккупированной части Запорожской области ситуация оставалась значительно хуже. Там системные блэкауты сохранялись независимо от ударов, ведь Россия банально не имела достаточно специалистов и ресурсов, чтобы стабилизировать энергосистему. По его словам, дефицит кадров и технические проблемы привели к тому, что гражданская инфраструктура фактически не восстанавливалась.

Они просто не могут это наладить. Не хватает рабочих рук и специалистов,

– отметил он.

Андрющенко также обратил внимание на принципиальный момент выбора, перед которым оказались россияне после украинских ударов по подстанциям. По его словам, в Мариуполе враг был вынужден направить электроэнергию гражданским, оставив военные объекты без света. Именно такая логика, объяснил он, и демонстрирует реальный эффект ударов по энергетической инфраструктуре оккупантов, когда приоритеты приходится определять в условиях ограниченных возможностей.

Оккупанты были вынуждены выбирать между военными и гражданскими

После ударов по энергетическим объектам в Мариуполе россияне оказались в ситуации, когда восстановить все одновременно они не могли. По его словам, сети пришлось поднимать поэтапно, и здесь встал вопрос, кому отдавать приоритет. Он отметил, что технически проще было бы запустить линии, которые в первую очередь питали военные базы и тыловые объекты. Но тогда гражданские кварталы оставались бы в темноте, а это создавало дополнительные риски для оккупационной администрации.

Они оказались перед таким выбором: восстановить электроснабжение по веткам, которые запрашивают военные базы, или отдавать электричество гражданским,

– объяснил Андрющенко.

Он отметил, что в итоге россияне были вынуждены перебросить электроэнергию на гражданскую часть города, даже если это ухудшало условия для военных. Именно так, по его словам, и работает давление на оккупационный тыл. Когда ресурса не хватает, решение становится политическим, а не чисто техническим, и враг вынужден считаться с реакцией населения.

Они были вынуждены отдать электричество гражданским. Гражданские остались со светом, а военные остались без света,

– подчеркнул он.

Короткая пауза дала оккупантам время на ремонты, и это частично сняло остроту проблемы. По его мнению, именно необходимость быстро восстановить энергосистему на ближайших к фронту территориях могла быть одной из причин, почему Россия соглашалась на подобные короткие "перемирия". В то же время он заметил, что после возобновления ударов ситуация снова быстро меняется и враг снова оказывается перед дефицитом ресурса.

