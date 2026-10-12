Украина готова подписать гарантии энергетического перемирия, – Зеленский

Киев соглашается на взаимное прекращение ударов по критически важной инфраструктуре и готов официально закрепить эти договоренности. Главным условием для такого шага остается реальное прекращение российских атак на электростанции и энергосети.

О готовности пойти на такой шаг Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности. Украинская сторона в настоящее время ожидает конкретных деталей переговоров между американскими и российскими представителями.

Что предусматривают новые договоренности

Президент подчеркнул, что инициатива может сработать и стать важным этапом на пути к прекращению войны, если Соединенные Штаты вмешаются в процесс и заставят Москву соблюдать правила.

Мы ждем, чтобы увидеть, какие конкретные шаги готовы предпринять американцы. Это энергетическое перемирие может сработать. И оно может стать важным шагом на пути к прекращению войны, если американцы действительно вмешаются сейчас и обеспечат соблюдение Россией энергетического перемирия,

– сказал глава государства.

По его словам, ключевым фактором является полная остановка российского террора против отечественной генерации. Американская команда уже хорошо осведомлена об этой позиции Киева.

Он также добавил, что Украина готова подписать гарантии о воздержании от ударов.

"Мы благодарны Америке и поддерживаем идею энергетического перемирия. И теперь Россия также должна продемонстрировать, что она согласна на это энергетическое перемирие. И если американцам это нужно, мы готовы подписать эти гарантии, чтобы убедить в их надежности. И важно, чтобы мы все одинаково воспринимали эту ситуацию", – заявил президент.

Он также добавил, что никто в Европе не отвергает мир и не стремится к войне, а также "никто в Европе не желает Америке ничего плохого", кроме России.

Напомним, что накануне Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social сообщение о якобы достигнутом энергетическом перемирии между сторонами. Комментируя этот пост, украинский лидер признался, что такое заявление стало для него полной неожиданностью.

В России также заявили, что не знали о предложении Трампа. А уже 12 октября они вообще его отвергли.

Так, глава МИД России Сергей Лавров цинично заявил, что Зеленский и Украина "не заслуживают перемирия". Представитель страны-террористки также пригрозил дальнейшим ведением боевых действий до достижения первоначальных целей вторжения.