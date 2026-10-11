Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Он сообщил немецкому коллеге о российском ударе по ТЭЦ-5 в Харькове и заявил, что Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления.

Об этом сообщает МИД Украины.

Что известно о нарушении энергетического перемирия?

Сибига подчеркнул, что российские войска нарушили энергетическое перемирие сразу после его объявления.

Сообщил Йоханну о российском ударе по ТЭЦ-5 в Харькове, нанесенном несколько часов назад. Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления. Подтвердил готовность Украины к полному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит атаки на нашу энергетическую инфраструктуру,

– заявил он.

Украина готова к прекращению ударов по энергетическим объектам, однако ожидает соответствующих шагов со стороны России. Киев настаивает на том, что договоренности должны быть взаимными, а российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру должны прекратиться.

Украинский министр подчеркнул, что российский террор необходимо останавливать не только дипломатическими заявлениями, но и конкретными решениями партнеров.

На российский террор необходимо отвечать силой, единством и решимостью: дополнительными пакетами военной помощи Украине, открытием переговорных кластеров по вступлению в ЕС и полным использованием замороженных российских активов,

– подчеркнул Сибига.

Переговоры состоялись накануне насыщенной европейской повестки дня, в ходе которой ожидаются важные решения по усилению давления на Россию. Украина рассчитывает на дальнейшую координацию с партнерами и конкретные шаги по укреплению обороноспособности.

Отдельно Андрей Сибига поблагодарил Германию за лидерство в поддержке Украины.

Я поблагодарил Германию за лидерство в поддержке Украины. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое приносит ощутимую пользу немецкой экономике – от сотрудничества в энергетической сфере и совместного производства оборонной продукции до доступа немецкого бизнеса к проектам восстановления Украины,

– отметил глава МИД.

Украина продолжает работать с Германией и другими европейскими партнерами над усилением военной поддержки, энергетической устойчивости и международного давления на Россию.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп объявил о начало энергетического перемирия е между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны якобы согласились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга.

"С этого момента в войне между Россией и Украиной действует "энергетическое перемирие". Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" – заявил президент США.