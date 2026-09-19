Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, вероятность того, что Украина и Россия достигнут энергетического перемирия, крайне низка.

Почему Кремль не согласится на перемирие?

Как подчеркнул Ступак, Кремль смотрит на ситуацию исключительно с позиции собственного преимущества. Они производят около 300 различных ракет каждый месяц, среди которых есть и баллистические. В Украины же проблемы с ПВО, а у некоторых союзников начинается турбулентность.

Во Франции – нестабильность. В Германии – тоже. Уже говорят об отставке Мерца. Также у нас есть проблемы с бюджетом. Если подвести итог, то у кого больше проблем? У нас. Поэтому я убежден, что Россия не пойдет на такое перемирие. Если и согласится, то потом сразу же его нарушит, обвинив Украину,

– отметил Ступак.

По мнению эксперта, более вероятным может быть продовольственное или зерновое перемирие, ведь в портах скопились большие объемы продукции. Однако Кремль всегда руководствуется не экономической логикой, а политической.

Возможно ли энергетическое перемирие между Украиной и Россией: смотрите видео 24 Канала