Россия на это не пойдет: почему энергетическое перемирие совсем маловероятно

В последние дни много говорят об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Однако на самом деле это довольно маловероятный сценарий, на который Кремль вряд ли пойдет.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, вероятность того, что Украина и Россия достигнут энергетического перемирия, крайне низка.

Почему Кремль не согласится на перемирие?

Как подчеркнул Ступак, Кремль смотрит на ситуацию исключительно с позиции собственного преимущества. Они производят около 300 различных ракет каждый месяц, среди которых есть и баллистические. В Украины же проблемы с ПВО, а у некоторых союзников начинается турбулентность.

Во Франции – нестабильность. В Германии – тоже. Уже говорят об отставке Мерца. Также у нас есть проблемы с бюджетом. Если подвести итог, то у кого больше проблем? У нас. Поэтому я убежден, что Россия не пойдет на такое перемирие. Если и согласится, то потом сразу же его нарушит, обвинив Украину,

– отметил Ступак.

По мнению эксперта, более вероятным может быть продовольственное или зерновое перемирие, ведь в портах скопились большие объемы продукции. Однако Кремль всегда руководствуется не экономической логикой, а политической.

Возможно ли энергетическое перемирие между Украиной и Россией: смотрите видео 24 Канала