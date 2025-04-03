Россия в очередной раз обвинила Украину в несоблюдении перемирия: как отреагировали в Генштабе

Российские пропагандисты сообщают, что якобы Украина поразила энергетические объекты в России и на оккупированных ею территориях. В Генштабе прокомментировали такие заявления российской стороны.

Там заверили, что Силы обороны придерживаются условий так называемого энергетического перемирия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Тогда заработает перемирие в море: экс-офицер ВМС назвал 3 ключевых пункта

Что говорят в Генштабе о перемирии

По данным Генштаба, украинские Силы обороны придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей и не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории России, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины.

Там отмечают, что украинские военные атакуют исключительно военные цели российской оккупационной армии.

В то же время стоит отметить, что сейчас фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны россиян. В частности, в последней декаде марта они неоднократно наносили удары по энергетическим объектам Украины в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

В Генштабе говорят, что Кремль намеренно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства.

Отметим, что в ночь на 2 апреля Россия в очередной раз обстреляла украинские города ударными дронами, несмотря на договоренности о перемирии. Очередная вражеская атака привела к повреждению энергетической инфраструктуры и жертвам.