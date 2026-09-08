Украина и Россия могут приостановить удары по энергетическим объектам этой зимой, – СМИ

Украина и Россия рассматривают возможность объявить ограниченное перемирие на зимний период. Стороны могут приостановить удары по энергетическим объектам.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Что известно о возможном зимнем перемирии?

СМИ отмечает, что ключевым результатом поездок спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву стало открытие дипломатического окна для Кремля. К расширению переговорных возможностей присоединились спецпредставитель Кирилл Дмитриев и помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

В ходе консультаций американские посланники указали на нецелесообразность дальнейшей эскалации боевых действий. Они подчеркнули, что предыдущие попытки массированных зимних атак не принесли России практических результатов и не смогли сломить украинское сопротивление.

Существенные дипломатические прорывы остаются маловероятными до проведения псевдовыборов в российскую Госдуму 18 – 20 сентября. Впрочем, после их завершения стороны предполагают проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита с участием европейских стран в одном из государств Персидского залива.

Очевидно, к зиме или на зиму есть возможность как минимум ограниченного перемирия, например, без взаимных ударов по энергообъектам. А дальше могут возникнуть возможности для дальнейшего урегулирования,

– отметил собеседник издания.

Также президент Украины подтвердил готовность к поиску компромиссов в вопросах энергетики и поставок зерна при условии ответных шагов со стороны Москвы. США уже разрабатывают соответствующие предложения по деэскалации на зимний период.

Что говорили в Украине о российских атаках на энергетику?

Отметим, что во вторник, 7 сентября, Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что Россия попытается использовать зимний период как инструмент давления на Украину. По его словам, в Кремле рассчитывают, что удары по украинской инфраструктуре и возможные наступательные действия позволят ослабить позиции Киева.

В субботу, 4 сентября, глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что боевые действия продлятся как минимум до весны 2027 года. Чиновник считает, что Россия попытается заставить Украину капитулировать в ходе очередной стратегической зимней бомбардировочной кампании.